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Espreso.tvОбщество"Так нелепо": Трамп прокомментировал признание Греты Тунберг "Человеком года"

"Так нелепо": Трамп прокомментировал признание Греты Тунберг "Человеком года"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года"

Об этом он написал в Twitter.

"Так нелепо. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а потом пойти на хороший старый фильм с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп.

16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-нибудь присуждал звание "Человек года".

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