"Так нелепо": Трамп прокомментировал признание Греты Тунберг "Человеком года"

12 декабря, 2019, 18:12

Президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года"

Об этом он написал в Twitter.

"Так нелепо. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а потом пойти на хороший старый фильм с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-нибудь присуждал звание "Человек года".