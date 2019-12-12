"Так нелепо": Трамп прокомментировал признание Греты Тунберг "Человеком года"
12 декабря, 2019, 18:12
Президент США Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал шведскую экоактивистку Грету Тунберг "Человеком года"
Об этом он написал в Twitter.
"Так нелепо. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а потом пойти на хороший старый фильм с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп.
So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019
16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-нибудь присуждал звание "Человек года".
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