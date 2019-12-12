"Каток, так каток!" - реакция соцсетей на каток под Офисом президента
Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook - от возмущения до шуток:
Одним из первых о заграждении на Банковой написал Алексей Мкртчан, после его сообщения пользователи начали активно комментировать событие:
Правозащитник и активист Роман Синицын:
Политический эксперт Андрей Смолий тоже отреагировал на событие:
Ветеран АТО, общественный деятель, один из спикеров "Движения сопротивления капитуляции", Мирослав Гай отшутился: "Я вижу, как там на коньках, среди активистов, будут кататься и падать оперативники СБУ, сотрудники УГО и другие сотрудники органов".
Сразу 2 поста опубликовал блогер и политический активист Антон Швец, который принимал участие в митинге "Варта на Банковой":
Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян написал: "Каток так каток. Берем клюшки и шлемы..."
Популярный блогер и телеведущий Богдан Процишин ограничился тремя словами:
Так прокомментировал событие популярный блогер Антон Ходзё:
- Напомним, 12 декабря стало известно, что у входа в Офис президента Украины смонтировали ограждение и начали устанавливать каток.
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