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Espreso.tvОбщество"Каток, так каток!" - реакция соцсетей на каток под Офисом президента

"Каток, так каток!" - реакция соцсетей на каток под Офисом президента

Украинские соцсети отреагировали на строительство катка под Офисом президента, начавшееся в ночь с 11 на 12 декабря

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook - от возмущения до шуток:

Одним из первых о заграждении на Банковой написал Алексей Мкртчан, после его сообщения пользователи начали активно комментировать событие:

Правозащитник и активист Роман Синицын:

Политический эксперт Андрей Смолий тоже отреагировал на событие:

Ветеран АТО, общественный деятель, один из спикеров "Движения сопротивления капитуляции", Мирослав Гай отшутился: "Я вижу, как там на коньках, среди активистов, будут кататься и падать оперативники СБУ, сотрудники УГО и другие сотрудники органов".

Сразу 2 поста опубликовал блогер и политический активист Антон Швец, который принимал участие в митинге "Варта на Банковой":

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян написал: "Каток так каток. Берем клюшки и шлемы..."

Популярный блогер и телеведущий Богдан Процишин ограничился тремя словами:

Так прокомментировал событие популярный блогер Антон Ходзё:

  • Напомним, 12 декабря стало известно, что у входа в Офис президента Украины смонтировали ограждение и начали устанавливать каток.
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