Под Офисом президента устанавливают каток. ФОТОФАКТ

12 декабря, 2019, 13:18

С вечера среды, 11 декабря, у входа в Офис президента Украины смонтировали ограждение и начали устанавливать каток

Об этом сообщил в Facebook пользователь Алексей Мкртчян.

"Под зданием Офиса президента на ул.Банковой начали устанавливать каток. Вечером привезли стройматериалы, а ночью место огородили. Площадь катка - 12 на 24 метра, устанавливают его в рамках "Зимней страны на ВДНХ". На его установку уйдет 12 дней. Будет каток бесплатным или нет - не сообщается. Но точно известно одно - митинги под ОП теперь особо и не проведешь, ну или придется арендовать коньки ", - написал Мкртчян.

Общественный деятель и политический эксперт, юрист-международник Андрей Смолий назвал сооружение "Елки-2", намекая на разгоны режимом Виктора Януковича акций протеста в Киеве под предлогом обустройства новогодней елки.

"Власть так испугалась протестов, что решила закрыть проход к ОП. Теперь вплотную к самому входу будет огражден каток. Такое мы уже проходили. В ноябре 2013-го на Майдане установили Януковичевскую Елку. Не успели. Начался Майдан. А "елка" стала символом тоталитаризма, узурпации и движения к "русскому миру". В конце концов, украинцы превратили ее в трофей. Верной дорогой идете, товарищи. Узурпация, российские пропагандисты в центре Киева, теперь новая "елка" у ОП ... "- написал Смелый.