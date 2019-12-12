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Espreso.tvОбщество"Есть один вопрос - кто заказчик": Зеленский о расследовании убийства Шеремета

"Есть один вопрос - кто заказчик": Зеленский о расследовании убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета заявил о том, что надеется вскоре услышать фамилию заказчика этого преступления

Об этом он заявил на брифинге Нацполиции по делу Шеремета, передает Еспресо.TV .

"Я сказал, что это одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть. Вероятные убийцы задержаны. Очень много ответов мы получили, но есть еще один вопрос - кто заказчик. И я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в следующий раз", - заявил Зеленский.

Он добавил, что не хочет, чтобы расследование убийства превратилось в "сериал", а все результаты были как можно скорее.

 

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