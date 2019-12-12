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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Лугано": стали известны стартовые составы команд

"Динамо" - "Лугано": стали известны стартовые составы команд


фото: twitter
Сегодня, в 6-м туре группового раунда Лиги Европы украинское "Динамо" принимает в Киеве швейцарский "Лугано"

Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт киевского клуба.

Лига Европы

Групповой раунд. 6-й тур

12 декабря

Группа B

"Динамо" (Украина) - "Лугано" (Швейцария)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

"Динамо": Бущан, Кадар, Попов, Миколенко, Кендзера, Караваев, Шепелев, Де Пена, Буяльский, Цыганков, Беседин.

Запасные: Бойко, Андриевский, Гармаш, Сирота, Фран Силь, Цитаишвили, Шапаренко.

"Лугано" Да Коста, Холендер, Яо, Кустодио, Обексер, Гвидотти, Дальмонте, Ловрич, Сульмоне, Дапрела, Аратора.

Запасные: Бауманн, Боттани, Вече, Лаванши, Марич, Сасере, Чрнигой.

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