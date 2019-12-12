"Динамо" - "Лугано": стали известны стартовые составы команд
12 декабря, 2019, 19:09
Сегодня, в 6-м туре группового раунда Лиги Европы украинское "Динамо" принимает в Киеве швейцарский "Лугано"
Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт киевского клуба.
Лига Европы
Групповой раунд. 6-й тур
12 декабря
Группа B
"Динамо" (Украина) - "Лугано" (Швейцария)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
"Динамо": Бущан, Кадар, Попов, Миколенко, Кендзера, Караваев, Шепелев, Де Пена, Буяльский, Цыганков, Беседин.
Запасные: Бойко, Андриевский, Гармаш, Сирота, Фран Силь, Цитаишвили, Шапаренко.
"Лугано" Да Коста, Холендер, Яо, Кустодио, Обексер, Гвидотти, Дальмонте, Ловрич, Сульмоне, Дапрела, Аратора.
Запасные: Бауманн, Боттани, Вече, Лаванши, Марич, Сасере, Чрнигой.
Наш стартовый состав на матч против «Лугано»! #FCDKLive # ДинамоЛугано pic.twitter.com/LEGXmu7qxR- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 12 декабря 2019
- 12 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается со швейцарским "Лугано". Матч начнется в Киеве в 19:55 .
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