НАБУ начало расследование в отношении Дубинского, Юрченко и Холодова, - Гончаренко
Об этом Гончаренко написал в Facebook.
"НАБУ начало расследование против Холодова, Дубинского и Юрченко. Недавно я подал заявление на народных депутатов Украины из фракции "Слуга народа" в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам", - написал Гончаренко.
Нардеп объяснил, что речь идет о законодательной инициативе "Слуги народа" в табачной отрасли.
"Напомню, что около двух месяцев назад Рада приняла поправку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недополучил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых слуг. Я своим проектом Постановления остановил подписание этого закона спикером и поэтому этот закон так и не вступил в силу. Но все равно бюджет потерял сотни миллионов гривен, а в Украине ухудшился инвестклимат. Надеюсь, НАБУ проведет честное расследование и виновные в потере Украиной бюджетных средств будут наказаны зпо всей строгости закона", - добавил Гончаренко.
- Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении депутата "Слуги народа" Андрея Холодова.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно