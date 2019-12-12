НАБУ начало расследование в отношении Дубинского, Юрченко и Холодова, - Гончаренко

12 декабря, 2019, 14:56

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по его заявлению о противоправных действиях нардепов от "Слуги народа" Александра Дубинского, Александра Юрченко и Андрея Холодова

Об этом Гончаренко написал в Facebook.

"НАБУ начало расследование против Холодова, Дубинского и Юрченко. Недавно я подал заявление на народных депутатов Украины из фракции "Слуга народа" в связи с пролоббированной в личных интересах поправкой, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам", - написал Гончаренко.

Нардеп объяснил, что речь идет о законодательной инициативе "Слуги народа" в табачной отрасли.

"Напомню, что около двух месяцев назад Рада приняла поправку, после которой, табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недополучил миллиардные поступления и все это было сделано для того, чтобы увеличить доходы некоторых слуг. Я своим проектом Постановления остановил подписание этого закона спикером и поэтому этот закон так и не вступил в силу. Но все равно бюджет потерял сотни миллионов гривен, а в Украине ухудшился инвестклимат. Надеюсь, НАБУ проведет честное расследование и виновные в потере Украиной бюджетных средств будут наказаны зпо всей строгости закона", - добавил Гончаренко.