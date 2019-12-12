Лига Европы: как выглядит итоговая турнирная таблица в группе "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Шестой тур группового раунда Лиги Европы был решающим для двух из четырех команд группы В, и киевское "Динамо", и шведский "Мальме", и датский "Копенгаген" соревновались за выход в 1/16 финала турнира. В параллельных матчах квартета.
Киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарский "Лугано" в столице Украины. Команды сыграли в голевую ничью, встреча завершилась со счетом 1:1.
В Копенгагене решалась судьба украинской команды. Местный "Копенгаген" принимал шведский "Мальме", и не смог переиграть гостей, датчане проиграли со счетом 0:1, однако этого хватило, чтобы выйти в 1/16 финала турнира.
Киевское "Динамо" завершило групповой раунд Лиги Европы на третьей строчке, с 7 очками, опередив "Лугано", у швейцарцев 3 балла. Победу в квартете В завоевал "Мальме", у шведов 11 зачетных пунктов. Датский "Копенгаген" второй, у них 9 очков.
- 12 декабря в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы датский "Копенгаген" дома проиграл шведскому "Мальме" со счетом 0:1, однако вышел в 1/16 финала турнира.
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано", сыграв вничью со счетом 1:1, украинцы позорно покинули турнир.
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