Лига Европы: как выглядит итоговая турнирная таблица в группе "Динамо"

12 декабря, 2019, 22:39

Киевское "Динамо" завершило выступления в групповом раунда Лиги чемпионов на третьем месте и покинуло турнир

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Шестой тур группового раунда Лиги Европы был решающим для двух из четырех команд группы В, и киевское "Динамо", и шведский "Мальме", и датский "Копенгаген" соревновались за выход в 1/16 финала турнира. В параллельных матчах квартета.

Киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарский "Лугано" в столице Украины. Команды сыграли в голевую ничью, встреча завершилась со счетом 1:1.

В Копенгагене решалась судьба украинской команды. Местный "Копенгаген" принимал шведский "Мальме", и не смог переиграть гостей, датчане проиграли со счетом 0:1, однако этого хватило, чтобы выйти в 1/16 финала турнира.

Киевское "Динамо" завершило групповой раунд Лиги Европы на третьей строчке, с 7 очками, опередив "Лугано", у швейцарцев 3 балла. Победу в квартете В завоевал "Мальме", у шведов 11 зачетных пунктов. Датский "Копенгаген" второй, у них 9 очков.