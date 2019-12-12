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Espreso.tvМирКомитет Сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект о введении санкций против Турции за покупку в России зенитно-ракетных комплексов С-400

Документ опубликован на сайте Конгресса.

Согласно законопроекту, санкции против Турции должны быть введены в соответствии с законом О противостоянии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA), принятым в августе 2017 года.

Проект закона предусматривает ограничение продажи американского оружия Турции и обязывает ввести санкции против высших должностных лиц страны - министра обороны, начальника Генштаба и министра финансов.

Кроме того, санкции предлагается ввести и в отношении иностранных граждан, которые поставляют турецкой армии оружие, которое может быть использовано в операциях в Сирии.

Санкции также могут быть введены против турецкого банка Halkbank и других финансовых организаций, которые сознательно способствуют операциям, связанным с военной операцией в Сирии.

Также Конгресс намерен требовать от Госдепа США отчет об участии Турции в НАТО, в частности, оценку исторического вклада страны в Североатлантический альянс с момента вступления в 1952 году и роли Анкары в будущем, в том числе способности выполнить все 14 статей Североатлантического договора.

Законопроект должен рассмотреть Сенат.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил лишить США доступа к стратегическим авиабазам в случае введения санкций.

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