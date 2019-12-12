Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Документ опубликован на сайте Конгресса.
Согласно законопроекту, санкции против Турции должны быть введены в соответствии с законом О противостоянии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Проект закона предусматривает ограничение продажи американского оружия Турции и обязывает ввести санкции против высших должностных лиц страны - министра обороны, начальника Генштаба и министра финансов.
Кроме того, санкции предлагается ввести и в отношении иностранных граждан, которые поставляют турецкой армии оружие, которое может быть использовано в операциях в Сирии.
Санкции также могут быть введены против турецкого банка Halkbank и других финансовых организаций, которые сознательно способствуют операциям, связанным с военной операцией в Сирии.
Также Конгресс намерен требовать от Госдепа США отчет об участии Турции в НАТО, в частности, оценку исторического вклада страны в Североатлантический альянс с момента вступления в 1952 году и роли Анкары в будущем, в том числе способности выполнить все 14 статей Североатлантического договора.
Законопроект должен рассмотреть Сенат.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил лишить США доступа к стратегическим авиабазам в случае введения санкций.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно