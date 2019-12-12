Баканов рассказал о сотне производств в сфере противодействия терроризму
12 декабря, 2019, 16:49
За 100 дней работы Службы безопасности Украины в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности начато 101 уголовное производство, запрещен въезд 283 иностранцам
Об этом отчитался председатель СБУ Иван Баканов, сообщает Радио Свобода.
"Наиболее громкое дело - задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛ по прозвищу "Аль Бара Шишани", который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами", - заявил Баканов.
С сентября СБУ запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам, среди них - девяти действующим сотрудникам российских спецслужб и девяти представителям пропагандистских СМИ, в том числе российских.
Также Баканов добавил, что СБУ открыла 69 уголовных производств по линии работы контрразведки, в частности по разоблачению шпионов и агентов враждебных спецслужб.
- 29 сентября Верховная Рада Украины IX созыва назначила Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.
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