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Espreso.tvОбществоБаканов рассказал о сотне производств в сфере противодействия терроризму

Баканов рассказал о сотне производств в сфере противодействия терроризму


фото: zik
За 100 дней работы Службы безопасности Украины в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности начато 101 уголовное производство, запрещен въезд 283 иностранцам

Об этом отчитался председатель СБУ Иван Баканов, сообщает Радио Свобода.

"Наиболее громкое дело - задержание одного из ключевых лидеров ИГИЛ по прозвищу "Аль Бара Шишани", который приехал в Украину по поддельным документам. Спецоперация была проведена совместно с иностранными партнерами", - заявил Баканов.

С сентября СБУ запретила въезд на территорию Украины 283 иностранцам, среди них - девяти действующим сотрудникам российских спецслужб и девяти представителям пропагандистских СМИ, в том числе российских.

Также Баканов добавил, что СБУ открыла 69 уголовных производств по линии работы контрразведки, в частности по разоблачению шпионов и агентов враждебных спецслужб.

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