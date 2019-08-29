Рада назначила Баканова главой СБУ

"За" это решение проголосовало 319 нардепов.

"Служба безопасности Украины должна стать технологической, быстрой и прочной", - сказал Баканов, выступая перед народными депутатами. Он пообещал, что Служба будет реформирована, и за полтора месяца планируется внести на рассмотрение парламента новый закон. Глава СБУ считает, что важным элементом реформы должно быть устранение деструктивной конкуренции между правоохранительными органами.

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