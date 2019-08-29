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Espreso.tvОбществоРада назначила Баканова главой СБУ

Рада назначила Баканова главой СБУ

Верховная Рада Украины IX созыва назначила Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины
Соответствующее решение приняли на заседании первого пленарного заседания первой сессии Верховной Рады IX созыва, передает Эспрессо.TV

"За" это решение проголосовало 319 нардепов.

"Служба безопасности Украины должна стать технологической, быстрой и прочной", - сказал Баканов, выступая перед народными депутатами. Он пообещал, что Служба будет реформирована, и за полтора месяца планируется внести на рассмотрение парламента новый закон. Глава СБУ считает, что важным элементом реформы должно быть устранение деструктивной конкуренции между правоохранительными органами.

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