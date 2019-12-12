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Espreso.tvОбществоАнтоненко прокомментировал обыски у себя по убийству Шеремета

Антоненко прокомментировал обыски у себя по убийству Шеремета

Военнослужащий ССО Андрей Антоненко прокомментировал обыск по делу убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я совсем не понимаю. В кавычках "приятная неожиданность". Что я могу помнить о дне убийства Шеремета? Я не помню был я в Киеве или нет. Трудно сказать, я даже не помню, когда это произошло", - сказал Антоненко.

  • 12 декабря Национальная полиция провела задержания подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Антоненко называют одним из подозреваемых.
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