Антоненко прокомментировал обыски у себя по убийству Шеремета

12 декабря, 2019, 17:14

Военнослужащий ССО Андрей Антоненко прокомментировал обыск по делу убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я совсем не понимаю. В кавычках "приятная неожиданность". Что я могу помнить о дне убийства Шеремета? Я не помню был я в Киеве или нет. Трудно сказать, я даже не помню, когда это произошло", - сказал Антоненко.