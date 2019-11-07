Благодаря Грете Тунберг: словарь Collins назвал слово года-2019

7 ноября, 2019, 13:48

Издатели толковых словарей английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 climate strike ("климатическая забастовка")

Об этом говорится в блоге издательства, сообщает theБабель .

Впервые это словосочетание зафиксировали в ноябре 2015 года, когда в Париже проходила конференция ООН по изменению климата. В этом году его использование возросло в 100 раз благодаря шведской школьнице, эко-активистке Грете Тунберг.

В шорт-лист слов вошли также выражения deepfake (технологически смонтированное видео, которое трудно отличить от реального), hopepunk (оптимистичное движение в культуре и СМИ, возникшее как реакция на антиутопические тенденции) и influencer (инфлюенсер, рядовой блоггер, который начинает влиять на общественное мнение).