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Espreso.tvОбществоБлагодаря Грете Тунберг: словарь Collins назвал слово года-2019

Благодаря Грете Тунберг: словарь Collins назвал слово года-2019


фото: njus.me
Издатели толковых словарей английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2019 climate strike ("климатическая забастовка")

Об этом говорится в блоге издательства, сообщает theБабель .

Впервые это словосочетание зафиксировали в ноябре 2015 года, когда в Париже проходила конференция ООН по изменению климата. В этом году его использование возросло в 100 раз благодаря шведской школьнице, эко-активистке Грете Тунберг.

В шорт-лист слов вошли также выражения deepfake (технологически смонтированное видео, которое трудно отличить от реального), hopepunk (оптимистичное движение в культуре и СМИ, возникшее как реакция на антиутопические тенденции) и influencer (инфлюенсер, рядовой блоггер, который начинает влиять на общественное мнение).

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