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Espreso.tvОбществоЗеркаль заявила о недопустимости снятия вопроса Крыма с международной повестки дня

Зеркаль заявила о недопустимости снятия вопроса Крыма с международной повестки дня

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль
фото: mfa.gov.ua
Экс-замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила о необходимости напоминать мировым лидерам, что Крым аннексирован Россией в нарушение международного права

Об этом бывшая дипломатка рассказала в эфире телеканала "Прямой".

"Надо ставить этот вопрос, напоминать им. Поскольку они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут, и он просто пропадет. Нельзя давать им возможность снять вопрос Крыма с повестки дня", - сказала Зеркаль.

Экс-замглавы МИД объяснила, что Россия стремится именно к снятию вопроса Крыма с повестки дня переговоров.

"Они вообще не хотят, чтобы крымский вопрос где громко прозвучал. Даже на площадке ООН мы ежегодно ставим две резолюции. Это резолюция по правам человека в Крыму, и она касается, прежде всего, крымских татар и украинцев. И вторая - это вопрос милитаризации Крыма. Эти два вопроса являются предметом рассмотрения Генеральной Ассамблеи ООН ", - сказала Зеркаль.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

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