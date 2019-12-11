Зеркаль заявила о недопустимости снятия вопроса Крыма с международной повестки дня
Об этом бывшая дипломатка рассказала в эфире телеканала "Прямой".
"Надо ставить этот вопрос, напоминать им. Поскольку они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут, и он просто пропадет. Нельзя давать им возможность снять вопрос Крыма с повестки дня", - сказала Зеркаль.
Экс-замглавы МИД объяснила, что Россия стремится именно к снятию вопроса Крыма с повестки дня переговоров.
"Они вообще не хотят, чтобы крымский вопрос где громко прозвучал. Даже на площадке ООН мы ежегодно ставим две резолюции. Это резолюция по правам человека в Крыму, и она касается, прежде всего, крымских татар и украинцев. И вторая - это вопрос милитаризации Крыма. Эти два вопроса являются предметом рассмотрения Генеральной Ассамблеи ООН ", - сказала Зеркаль.
Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".
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