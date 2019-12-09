Генассамблея ООН приняла вторую резолюцию о милитаризации Крыма

9 декабря, 2019, 20:09

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории

Об этом сообщает "Укринформ".

В документе содержится призыв к РФ "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму", а также выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Резолюция напоминает России о запрете призывать в армию государства-оккупанта лиц с оккупированных территорий, "в том числе путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва", осуждает использование образования для привлечения к службе в армии и призывает Москву "прекратить эту незаконную деятельность" .

Отмечается, что в документе уделено внимание социально-экономическим аспектам российской агрессии.

"Наращивание военного присутствия РФ в частях Черного и Азовского морей и преследование торговых судов" еще больше ухудшает экономическую и социальную ситуацию в прилегающей Донецкой области, которая уже понесла убытки от оккупации Крыма", - говорится в документе.

Сообщается, что Генассамблея ООН также осуждает поездки российских чиновников в Крым и призывает все государства-члены ООН воздерживаться от визитов в регион без согласования с Украиной.