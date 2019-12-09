Генассамблея ООН приняла вторую резолюцию о милитаризации Крыма
Об этом сообщает "Укринформ".
В документе содержится призыв к РФ "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму", а также выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.
Резолюция напоминает России о запрете призывать в армию государства-оккупанта лиц с оккупированных территорий, "в том числе путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва", осуждает использование образования для привлечения к службе в армии и призывает Москву "прекратить эту незаконную деятельность" .
Отмечается, что в документе уделено внимание социально-экономическим аспектам российской агрессии.
"Наращивание военного присутствия РФ в частях Черного и Азовского морей и преследование торговых судов" еще больше ухудшает экономическую и социальную ситуацию в прилегающей Донецкой области, которая уже понесла убытки от оккупации Крыма", - говорится в документе.
Сообщается, что Генассамблея ООН также осуждает поездки российских чиновников в Крым и призывает все государства-члены ООН воздерживаться от визитов в регион без согласования с Украиной.
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