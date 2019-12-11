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Espreso.tvОбществоЗа спиной Филарета играют пророссийские силы - Епифаний

За спиной Филарета играют пророссийские силы - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что персону почетного патриарха ПЦУ Филарета используют в своих целях пророссийские силы, но Филарет этого не осознает

Об этом Епифаний сказал в интервью "Украинской правде" .

"К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня", - сказал Епифиний.

По словам главы ПЦУ, участники одной из таких акций сначала митинговали в поддержку канала "112 Украина", который связывают с кумом президента РФ Владимира Путина нардепом Виктором Медведчуком, а позже митинговали в поддержку Филарета.

"Один из них на Софийской площади - собрали один и тот же митинг сначала в поддержку 112 канала, кажется, а потом - "в защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", - сказал Епифаний .

Глава ПЦУ добавил, что почетный патриарх Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место на Синоде ожидает его возвращения, но он самоизолировался в составе ПЦУ.

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