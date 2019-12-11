За спиной Филарета играют пророссийские силы - Епифаний
Об этом Епифаний сказал в интервью "Украинской правде" .
"К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня", - сказал Епифиний.
По словам главы ПЦУ, участники одной из таких акций сначала митинговали в поддержку канала "112 Украина", который связывают с кумом президента РФ Владимира Путина нардепом Виктором Медведчуком, а позже митинговали в поддержку Филарета.
"Один из них на Софийской площади - собрали один и тот же митинг сначала в поддержку 112 канала, кажется, а потом - "в защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", - сказал Епифаний .
Глава ПЦУ добавил, что почетный патриарх Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место на Синоде ожидает его возвращения, но он самоизолировался в составе ПЦУ.
- Напомним, 5 декабря Священный синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.
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