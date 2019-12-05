Филарет возглавит отдельную миссию в ПЦУ
Об этом говорится в заявлении Синода.
"Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации« Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии", - решил Синод.
Синод предоставляет Филарету право для пожизненного проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Также он имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.
Синод решил, что пожизненное содержание Филарета и финансирование миссии будет осуществляться за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований.
"Подчеркиваем, что неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу"- не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности", - говорится в заявлении.
- Митрополит Епифаний дал комментарий о конфликте с владыкой Филаретом в Православной церкви Украины.
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