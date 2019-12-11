 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВидео из-под Эйфелевой башни и завтрак в пятизвездочном Sofitel: делегация Зеленского провела в Париже лишний день

Видео из-под Эйфелевой башни и завтрак в пятизвездочном Sofitel: делегация Зеленского провела в Париже лишний день


фото: president.gov.ua
Визит президента Владимира Зеленского на саммит в Париже длился три дня, а некоторые его элементы напоминали туристическую поездку

Об этом пишет в своей статье редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Как пишет журналист, официальная часть визита Владимира Зеленского в Париж началась только в понедельник, 9 декабря, в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Закончилась программа после часа ночи 10 декабря по местному времени.

Однако, не только президент, но и вся делегация прибыла в Париж в воскресенье, 8 декабря. О точном времени прилета не сообщалось, хотя, по данным издания, это не был поздний рейс. В воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, гулял по улицам французской столицы. А пресс-секретарь президента в воскресенье имела возможность запостить в инстаграм свое видео из-под Эйфелевой башни.

В понедельник утром никаких международных встреч у президента не было.

"Время вылета Зеленского из Парижа можно определить довольно точно. Дело в том, что Зеленский сам запостил фото из окна самолета на личной фейсбук-странице. И списать на то, что фото могли опубликовать уже дома, не получится", - пишет журналист.

Здание на фото, от которого ведет красная дорожка - это терминал для высоких гостей, Pavillon d'honneur в парижском аэропорту Orly. А поскольку на время отлета там была солнечная погода, то по длине теней можно определить, что было около двух дня. Это означает, что в Киев самолет прибыл уже после шести.

В офисе президента изданию подтвердили, что украинская делегация прилетела за день до Нормандского саммита, заверив, что и в воскресенье, и в понедельник в Париже проходили рабочие совещания.

"Мы заканчивали подготовку к Нормандскому саммиту, было принято решение делать это в Париже, поскольку в Киеве постоянно возникают текущие вопросы, которые отвлекают. В Париже этого меньше", - пояснил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Читайте также: Минские соглашения является основой для Нормандского формата - полный текст коммюнике

Отметим, что стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где остановилась команда президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками за массовость дополнительная постель огромной украинской делегации обошлась государству в копеечку; и стоянка самолета в аэропорту не является бесплатной.

"И Меркель, и Путин прибыли в Париж в понедельник (день саммита, - ред.). Да и вообще, такие длительные официальные поездки с "днем впрок" в международной практике бывают исключительно во время визитов на другую сторону земного шара, когда гостям действительно нужно приспособиться к смене часовых поясов", - резюмирует журналист.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать