Видео из-под Эйфелевой башни и завтрак в пятизвездочном Sofitel: делегация Зеленского провела в Париже лишний день

11 декабря, 2019, 17:43

Визит президента Владимира Зеленского на саммит в Париже длился три дня, а некоторые его элементы напоминали туристическую поездку

Об этом пишет в своей статье редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Как пишет журналист, официальная часть визита Владимира Зеленского в Париж началась только в понедельник, 9 декабря, в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Закончилась программа после часа ночи 10 декабря по местному времени.

Однако, не только президент, но и вся делегация прибыла в Париж в воскресенье, 8 декабря. О точном времени прилета не сообщалось, хотя, по данным издания, это не был поздний рейс. В воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, гулял по улицам французской столицы. А пресс-секретарь президента в воскресенье имела возможность запостить в инстаграм свое видео из-под Эйфелевой башни.

В понедельник утром никаких международных встреч у президента не было.

"Время вылета Зеленского из Парижа можно определить довольно точно. Дело в том, что Зеленский сам запостил фото из окна самолета на личной фейсбук-странице. И списать на то, что фото могли опубликовать уже дома, не получится", - пишет журналист.

Здание на фото, от которого ведет красная дорожка - это терминал для высоких гостей, Pavillon d'honneur в парижском аэропорту Orly. А поскольку на время отлета там была солнечная погода, то по длине теней можно определить, что было около двух дня. Это означает, что в Киев самолет прибыл уже после шести.

В офисе президента изданию подтвердили, что украинская делегация прилетела за день до Нормандского саммита, заверив, что и в воскресенье, и в понедельник в Париже проходили рабочие совещания.

"Мы заканчивали подготовку к Нормандскому саммиту, было принято решение делать это в Париже, поскольку в Киеве постоянно возникают текущие вопросы, которые отвлекают. В Париже этого меньше", - пояснил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

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Отметим, что стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где остановилась команда президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками за массовость дополнительная постель огромной украинской делегации обошлась государству в копеечку; и стоянка самолета в аэропорту не является бесплатной.

"И Меркель, и Путин прибыли в Париж в понедельник (день саммита, - ред.). Да и вообще, такие длительные официальные поездки с "днем впрок" в международной практике бывают исключительно во время визитов на другую сторону земного шара, когда гостям действительно нужно приспособиться к смене часовых поясов", - резюмирует журналист.