Нормандский саммит: сохраняется большая вероятность срыва договоренностей, - Загороднюк
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Любая встреча и переговоры требуют тщательной подготовки. Очень тщательной. В частности МО, ВСУ, СНБО и другими участниками подготовки были проработаны все варианты относительно возможного разведения, оценены риски ", - написал Загороднюк.
По его словам, процесс не будет быстрый.
"Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения ", - добавил министр.
"Украина на Нормандской встрече показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий. Не будет уступок территориями, интересами людей, целостностью страны ", - написал министр.
Загороднюк отметил, что по результатам Нормандского саммита создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является принцип "безопасность, суверенитет и территориальная целостность -в первую очередь".
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