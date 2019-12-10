Нормандский саммит: сохраняется большая вероятность срыва договоренностей, - Загороднюк

10 декабря, 2019, 17:36

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о вероятности срыва договоренностей лидеров стран "нормандского формата" на любом из этапов урегулирования

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Любая встреча и переговоры требуют тщательной подготовки. Очень тщательной. В частности МО, ВСУ, СНБО и другими участниками подготовки были проработаны все варианты относительно возможного разведения, оценены риски ", - написал Загороднюк.

По его словам, процесс не будет быстрый.

"Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения ", - добавил министр.

"Украина на Нормандской встрече показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий. Не будет уступок территориями, интересами людей, целостностью страны ", - написал министр.

Загороднюк отметил, что по результатам Нормандского саммита создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является принцип "безопасность, суверенитет и территориальная целостность -в первую очередь".