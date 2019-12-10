 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНормандский саммит: сохраняется большая вероятность срыва договоренностей, - Загороднюк

Нормандский саммит: сохраняется большая вероятность срыва договоренностей, - Загороднюк


фото: mil.gov.ua
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о вероятности срыва договоренностей лидеров стран "нормандского формата" на любом из этапов урегулирования

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Любая встреча и переговоры требуют тщательной подготовки. Очень тщательной. В частности МО, ВСУ, СНБО и другими участниками подготовки были проработаны все варианты относительно возможного разведения, оценены риски ", - написал Загороднюк.

По его словам, процесс не будет быстрый.

"Велика вероятность срыва договоренностей на любом из этапов, но прогресс: работаем над возвращением пленников, созданием новых пунктов пересечения. Давайте также уметь оценивать наши победы, а не только поражения ", - добавил министр.

"Украина на Нормандской встрече показала всему миру, что будет бороться за возвращение своих территорий. Не будет уступок территориями, интересами людей, целостностью страны ", - написал министр.

Загороднюк отметил, что по результатам Нормандского саммита создана позиция для проведения дальнейших переговоров, основой которой является принцип "безопасность, суверенитет и территориальная целостность -в первую очередь".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать