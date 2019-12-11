В правительстве назвали площадку для доступного кредитования малого бизнеса

11 декабря, 2019, 15:20

Об этом сообщает правительственный портал.

Фонд передали в управление Министерству финансов, контролировать его работу будет Национальный банк.

"Принято решение о передаче Фонду в полное управление Минфина с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью Фонда. Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств.

Специалисты Министерства способны активизировать работу Фонда и предоставить бизнесу страны необходимые средства под реалистичные, полезные и прибыльные проекты ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Учредителями Фонда являются НБУ и правительство в лице Министерства финансов. Ранее 50% уставного капитала Фонда принадлежали Кабинету Министров, остальные 50% - Национальному банку.

После принятия депутатами закона о "сплите" НБУ, соответственно, получил полномочия по регулированию и надзору за деятельностью небанковских финансовых учреждений, к которым относится Немецко-украинский фонд, и не может одновременно выступать его владельцем.