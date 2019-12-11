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Espreso.tvОбществоВ правительстве назвали площадку для доступного кредитования малого бизнеса

В правительстве назвали площадку для доступного кредитования малого бизнеса


фото: bank.gov.ua
Площадкой для программы кредитования бизнеса, которую ранее анонсировал президент Владимир Зеленский, станет немецко-украинский фонд

Об этом сообщает правительственный портал.

Фонд передали в управление Министерству финансов, контролировать его работу будет Национальный банк.

"Принято решение о передаче Фонду в полное управление Минфина с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью Фонда. Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств.

Специалисты Министерства способны активизировать работу Фонда и предоставить бизнесу страны необходимые средства под реалистичные, полезные и прибыльные проекты ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Учредителями Фонда являются НБУ и правительство в лице Министерства финансов. Ранее 50% уставного капитала Фонда принадлежали Кабинету Министров, остальные 50% - Национальному банку.

После принятия депутатами закона о "сплите" НБУ, соответственно, получил полномочия по регулированию и надзору за деятельностью небанковских финансовых учреждений, к которым относится Немецко-украинский фонд, и не может одновременно выступать его владельцем.

  • Напомним, Программа по поддержке малого и микробизнеса инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Программа заработает с 1 февраля 2020 года и предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых - выдача кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн. Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
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