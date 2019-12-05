Гончарук пояснил условия для привлечения кредитов под 5-9% для бизнеса
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
В рамках этой программы украинцы смогут получить до 1,5 млн грн на 5 лет за 5-9% годовых.
"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес - только тот, который работает минимум 12 месяцев", - сообщил Гончарук.
В правительстве также сообщили, что одним из условий участия в программе дешевых кредитов является то, что заемщик должен вложить в свое дело или проект 20% средств от его общей стоимости. Иными словами, государство выдает кредит на 80% общей потребности заемщика в средствах для бизнеса.
"Сферы деятельности - разные: энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или любые другие услуги. Абсолютно каждый украинец имеет право на поддержку от государства ", - добавил глава правительства.
Напомним, что программа "Возвращайся и оставайся" анонсировал президент Владимир Зеленский 3 декабря. В ее рамках предлагают выдавать кредиты под:
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5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;
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7% для нового или действующего бизнеса, с выручкой до 25 млн грн в год, не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5%;
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9% для действующего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн в год для расширения собственного дела.
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