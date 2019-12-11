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Espreso.tvСпортВ основной сетке Australian Open сыграют 5 украинских теннисисток

В основной сетке Australian Open сыграют 5 украинских теннисисток


фото: twitter
В основной сетке первого в 2020 году турнира Большого шлема - Australian Open - выступят сразу пять украинских теннисисток

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации .

Согласно свежему мировому рейтингу, в основную сетку Открытого чемпионата Австралии напрямую пробились 99 теннисисток. В этом списке оказались четыре украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова. Пятой теннисисткой из Украины на Australian Open станет Катерина Бондаренко, которая воспользовалась "защищенным" рейтингом.

Также шансы напрямую попасть в основной раунд первого в сезоне турнира Большого шлема у Катерины Завацкой, которая является 107-й ракеткой мира идет седьмой в альтернативном списке.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года.

  • 6 декабря шестая ракетка мира Элина Свитолина заявила о препятствиях для ее выступления на Олимпиаде-2020 из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины.

 

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