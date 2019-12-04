Не пускают на Олимпиаду: Свитолина рассказала о конфликте с Федерацией тенниса Украины

4 декабря, 2019, 12:37

Шестая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о преградах для ее выступления на Олимпиаде-2020 из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины

Об этом сообщает "Большой теннис Украины" .

Свитолина прокомментировала конфликт с Федерацией тенниса Украины, представители которой обвинили ее в том, что она отказывается играть за сборную на Кубок федераций за денег. В то же время, теннисистке предстоит сыграть за национальную команду еще один матч, чтобы получить право выступать на Олимпиаде-2020 в Японии.

"Да, я планирую выступать в Токио и ситуация такова, что мне нужно сыграть еще один матч за сборную. Но скажем так, если ФТУ не нуждается в моей помощи, то существуют некоторые другие возможности для квалификации на олимпийский турнир, поскольку я все-таки топ -гравець в женском теннисе ", - сказала Свитолина.

По словам первой ракетки Украины, пока она не ищет других путей квалификации на Олимпийские игры, но о запасных вариантах позаботится.

"Конечно, мы не рассматриваем дополнительных вариантов для выступления в Токио, но неизвестно, чего ждать от федерации. В каком свете они меня выставили, это было очень некрасиво с их стороны. Тем более, топ-игрока. Конечно, мы узнаем, какие есть выходы, но это на случай, если вдруг меня не пригласят, или у нас будут какие-то проблемы в переговорах ", - пояснила Свитолина.