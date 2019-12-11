В Новой Зеландии не могут эвакуировать людей с вулканического острова из-за землетрясения и угрозы извержения

11 декабря, 2019, 15:23

Полиции и спасателям Новой Зеландии пришлось отложить эвакуцацию людей с острова Уайт Айленд, на котором проснулся вулкан

Об этом сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.

Спасательную операцию отложили из-за новых толчков близ острова и увеличенного риска извержения. Полиция предостерегает людей от посещения острова.

На сегодня жертвами извержения официально считают 6 человек, более 30 пострадали. Большинство госпитализированных находятся в критическом состоянии с сильными ожогами и проблемами дыхательных путей.

На время извержения на острове, по данным полиции, было 47 туристов - большинство из Австралии, а также из США, Новой Зеландии, Германии, Великобритании, Китая и Малайзии.

По состоянию на 9 декабря с острова удалось эвакуировать лишь 23 человека. Судьба людей, которые остались на острове, пока неизвестна.