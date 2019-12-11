В Новой Зеландии не могут эвакуировать людей с вулканического острова из-за землетрясения и угрозы извержения
Об этом сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.
Спасательную операцию отложили из-за новых толчков близ острова и увеличенного риска извержения. Полиция предостерегает людей от посещения острова.
На сегодня жертвами извержения официально считают 6 человек, более 30 пострадали. Большинство госпитализированных находятся в критическом состоянии с сильными ожогами и проблемами дыхательных путей.
На время извержения на острове, по данным полиции, было 47 туристов - большинство из Австралии, а также из США, Новой Зеландии, Германии, Великобритании, Китая и Малайзии.
По состоянию на 9 декабря с острова удалось эвакуировать лишь 23 человека. Судьба людей, которые остались на острове, пока неизвестна.
- Напомним, вулкан на острове Уайт Айленд проснулся 9 декабря.
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