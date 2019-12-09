В Новой Зеландии начал извергаться вулкан: погиб человек, еще 7 - в тяжелом состоянии

9 декабря, 2019, 10:22

В понедельник, 9 декабря, на острове Уайт Айленд на севере Новой Зеландии проснулся вулкан

Об этом передает The Guardian .

Извержение началось в 3:15 по киевскому времени (14:15 по местному). По данным местной полиции и спасателей, во время начала извержения на острове находилось около 50 человек.

По данным полиции, в результате извержения один человек погиб, еще 20 - получили травм, в основном ожогов. Правоохранители сообщили о 23 эвакуированных.

"7 человек остаются в тяжелом состоянии. Их доставили в больницы в Тауранзи и Окленде", - отметил глава местной полиции Джон Тимз.

К спасательной операции привлекли вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В ближайшей больнице в округе Вакатан создали центр экстренного реагирования и открыли штаб сил гражданской обороны.

Вулкан на острове Уайт Айленд является единственным действующим в Новой Зеландии, в последний раз он просыпался в конце 2012 - начале 2013 года.

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq - Michael Schade (@sch) December 9, 2019

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for , the people recovering now, and especially the rescue workers ... pic.twitter.com/mn704hobRk - Michael Schade (@sch) December 9, 2019