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Espreso.tvОбществоВ Новой Зеландии начал извергаться вулкан: погиб человек, еще 7 - в тяжелом состоянии

В Новой Зеландии начал извергаться вулкан: погиб человек, еще 7 - в тяжелом состоянии

Извержение вулкана на острове Вайт
Извержение вулкана на острове Вайт
В понедельник, 9 декабря, на острове Уайт Айленд на севере Новой Зеландии проснулся вулкан

Об этом передает The Guardian .

Извержение началось в 3:15 по киевскому времени (14:15 по местному). По данным местной полиции и спасателей, во время начала извержения на острове находилось около 50 человек.

По данным полиции, в результате извержения один человек погиб, еще 20 - получили травм, в основном ожогов. Правоохранители сообщили о 23 эвакуированных.

"7 человек остаются в тяжелом состоянии. Их доставили в больницы в Тауранзи и Окленде", - отметил глава местной полиции Джон Тимз.

К спасательной операции привлекли вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В ближайшей больнице в округе Вакатан создали центр экстренного реагирования и открыли штаб сил гражданской обороны.

Вулкан на острове Уайт Айленд является единственным действующим в Новой Зеландии, в последний раз он просыпался в конце 2012 - начале 2013 года.

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