В Новой Зеландии начал извергаться вулкан: погиб человек, еще 7 - в тяжелом состоянии
Об этом передает The Guardian .
Извержение началось в 3:15 по киевскому времени (14:15 по местному). По данным местной полиции и спасателей, во время начала извержения на острове находилось около 50 человек.
По данным полиции, в результате извержения один человек погиб, еще 20 - получили травм, в основном ожогов. Правоохранители сообщили о 23 эвакуированных.
"7 человек остаются в тяжелом состоянии. Их доставили в больницы в Тауранзи и Окленде", - отметил глава местной полиции Джон Тимз.
К спасательной операции привлекли вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В ближайшей больнице в округе Вакатан создали центр экстренного реагирования и открыли штаб сил гражданской обороны.
Вулкан на острове Уайт Айленд является единственным действующим в Новой Зеландии, в последний раз он просыпался в конце 2012 - начале 2013 года.
Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq- Michael Schade (@sch) December 9, 2019
This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for , the people recovering now, and especially the rescue workers ... pic.twitter.com/mn704hobRk- Michael Schade (@sch) December 9, 2019
December 9, 2019
My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt- Michael Schade (@sch) December 9, 2019
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