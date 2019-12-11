Уличный художник Бэнкси создал рождественское граффити на тему бездомных
11 декабря, 2019, 10:09
Всемирно известный уличный художник Бэнкси создал в британском Бирмингеме новое граффити
Видео со своей работой на улице Бирмингема Бэнкси опубликовал в Instagram.
На стене рядом со скамейкой художник нарисовал оленей Санта-Клауса так, будто скамейка является упряжкой. Таким образом, человек, который решит поспать на скамейке, будет выглядеть как в санях Санты.
Для перфоманса с граффити человек, одетый как бомж, прилег на лавке. При этом прохожие по собственной инициативе помогали ему, считая его настоящим бездомным.
"Пусть Бог благословит Бирмингем. За 20 минут, что мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, два шоколадных батончика и зажигалку, хотя он никогда ничего не просил", - рассказал Бэнкси.
- Напомним, недавно в Лондоне обнаружили неизвестный мурал Бэнкси 11-летней давности
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