В Лондоне обнаружили неизвестный мурал Бэнкси 11-летней давности
5 ноября, 2019, 16:14
В одном из районов Лондона обнаружили настенный рисунок британского уличного художника Бэнкси
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent .
"Мурал мистического уличного художника Бэнкси был обнаружен в Ноттинг Хилле", - говорится в сообщении.
Как сообщает газета, мурал с изображением художника с мольбертом и подписью от "Бэнкси", был огражден лесами с 2008 года.
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Бэнкси создал новую работу, посвященную Brexit.
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