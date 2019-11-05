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Espreso.tvОбществоВ Лондоне обнаружили неизвестный мурал Бэнкси 11-летней давности

В Лондоне обнаружили неизвестный мурал Бэнкси 11-летней давности


фото: reuters
В одном из районов Лондона обнаружили настенный рисунок британского уличного художника Бэнкси

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent .

"Мурал мистического уличного художника Бэнкси был обнаружен в Ноттинг Хилле", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета, мурал с изображением художника с мольбертом и подписью от "Бэнкси", был огражден лесами с 2008 года.

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