Сенцов поблагодарил Путина и назвал его единственным врагом Украины

11 декабря, 2019, 19:05

Освобожденный пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов сказал, что ненавидит президента России Владимира Путина, но при этом благодарен ему за то, что Украина не стала такой, как Беларусь

Об этом он сказал на встрече с ветеранами войны на Донбассе, передает theБабель .

"Путину плевать на людей. Сколько их - три человека, 300, три тысячи, кто они - свои, чужие, - все равно. Это циничный человек, для которого человеческая жизнь не имеет значения", - сказал Сенцов.

По его словам, Путину важно договориться с Европой и Украиной для снятия санкций, а потом "снова нас пристегнуть удавкой". "Вот что он делает. В его восприятии, наши люди - это наше слабое место", - сказал Сенцов.

Вместе с этим режиссер уверен, что Путин - единственный враг Украины, но отмечает, что он объединил людей.

"Как бы я ни ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли "Градами", - сказал Сенцов.