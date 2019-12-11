Сенцов поблагодарил Путина и назвал его единственным врагом Украины
Об этом он сказал на встрече с ветеранами войны на Донбассе, передает theБабель .
"Путину плевать на людей. Сколько их - три человека, 300, три тысячи, кто они - свои, чужие, - все равно. Это циничный человек, для которого человеческая жизнь не имеет значения", - сказал Сенцов.
По его словам, Путину важно договориться с Европой и Украиной для снятия санкций, а потом "снова нас пристегнуть удавкой". "Вот что он делает. В его восприятии, наши люди - это наше слабое место", - сказал Сенцов.
Вместе с этим режиссер уверен, что Путин - единственный враг Украины, но отмечает, что он объединил людей.
"Как бы я ни ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли "Градами", - сказал Сенцов.
- Бывший пленник Кремля Олег Сенцов сообщил, что стал на учет в военкомат .
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