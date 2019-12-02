Огромный пес атаковал жену Месси. Видео
2 декабря, 2019, 19:24
Домашний любимец звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси весело проводит время с женой футболиста
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Семья культового нападающего "Барселоны" Лионеля Месси активно проводит время с домашним животным Халком, собакой породы - бордоский дог.
Футболист поделился домашним видео в соцсетях, на котором его жена Антонелла катается на самокате, а Халк пытается ее догнать и атаковать.
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