Огромный пес атаковал жену Месси. Видео

2 декабря, 2019, 19:24

Домашний любимец звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси весело проводит время с женой футболиста

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Семья культового нападающего "Барселоны" Лионеля Месси активно проводит время с домашним животным Халком, собакой породы - бордоский дог.

Футболист поделился домашним видео в соцсетях, на котором его жена Антонелла катается на самокате, а Халк пытается ее догнать и атаковать.