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Espreso.tvСпортОгромный пес атаковал жену Месси. Видео

Огромный пес атаковал жену Месси. Видео


фото: instagram
Домашний любимец звездного нападающего "Барселоны" Лионеля Месси весело проводит время с женой футболиста

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Семья культового нападающего "Барселоны" Лионеля Месси активно проводит время с домашним животным Халком, собакой породы - бордоский дог.

Футболист поделился домашним видео в соцсетях, на котором его жена Антонелла катается на самокате, а Халк пытается ее догнать и атаковать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@antonelaroccuzzo

Сообщение, распространенный Leo Messi (@leomessi)

 

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