"Наполи" нашел замену Анчелотти на посту главного тренера
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, Гаттузо подпишет с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на один сезон - в случае выхода команды в Лигу чемпионов. По данным другого источника - Sport Mediaset, 41-летний специалист заключит соглашение с "Наполи" сразу до июня 2021 года. До конца нынешнего сезона Гаттузо заработает 1,5 млн евро, а в следующем - его зарплата составит 3 млн евро.
Ранее Гаттузо отклонил предложения итальянских "Фиорентины", "Дженоа" и "Сампдории".
В 2017 - 2019 годах 41-летний Дженнаро Гаттузо был главным тренером "Милана".
10 декабря "Наполи" вышел в плей-офф Лиги чемпионов. После 15 туров чемпионата Италии клуб занимает лишь седьмое место.
- Напомним, 11 декабря "Наполи" уволил главного тренера Карло Анчелотти после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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