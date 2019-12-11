"Наполи" нашел замену Анчелотти на посту главного тренера

11 декабря, 2019, 12:05

На посту главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи" Карло Анчелотти заменит Дженнаро Гаттузо

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, Гаттузо подпишет с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на один сезон - в случае выхода команды в Лигу чемпионов. По данным другого источника - Sport Mediaset, 41-летний специалист заключит соглашение с "Наполи" сразу до июня 2021 года. До конца нынешнего сезона Гаттузо заработает 1,5 млн евро, а в следующем - его зарплата составит 3 млн евро.

Ранее Гаттузо отклонил предложения итальянских "Фиорентины", "Дженоа" и "Сампдории".

В 2017 - 2019 годах 41-летний Дженнаро Гаттузо был главным тренером "Милана".

10 декабря "Наполи" вышел в плей-офф Лиги чемпионов. После 15 туров чемпионата Италии клуб занимает лишь седьмое место.