Путин не будет смотреть "Слугу народа": в Кремле объяснили почему
11 декабря, 2019, 17:39
Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский
Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел, и убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет", - сказал Песков.
Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа".
Песков признался, что даже не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал.
"ТНТ - это частный канал, никак не государственный, и для того чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, "здесь главное - приобрести сериал, соблюдать все авторских прав".
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