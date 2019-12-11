Путин не будет смотреть "Слугу народа": в Кремле объяснили почему

11 декабря, 2019, 17:39

Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел, и убежден, что смотреть не будет, потому что времени у него нет", - сказал Песков.

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа".

Песков признался, что даже не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал.

"ТНТ - это частный канал, никак не государственный, и для того чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, "здесь главное - приобрести сериал, соблюдать все авторских прав".