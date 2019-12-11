Сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли будет транслировать российское центральное телевидение
11 декабря, 2019, 09:26
Украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли с 11 декабря начинает транслировать российский телеканал ТНТ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
"На ТНТ начнется показ сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским - оригинальной сатиры на современную политику и отношения народа и власти в Украине", - говорится в сообщении.
11 декабря канал должен показать первые 3 серии сериала.
Ранее стало известно, что компания "Яндекс" выкупила права на показ сериала в России.
Российский телеканал ТНТ создан в 1997 году, c 2001 входит в "Газпром-Медиа Холдинг"
Студия Квартал-95 сняла сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли, где он играл простого учителя Василия Голобородько, который стал президентом. Сериал транслировали на телеканале 1+1 с 2015 года.
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