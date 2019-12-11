Оккупанты снова вербуют мирных жителей и набирают в армию криминалитет, - разведка
Об этом говорится в сводке Минобороны о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает активные мероприятия по комплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ.
Для повышения эффективности агитационной работы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты создают выездные вербовочные команды, в состав которых привлекают работников военкоматов и военнослужащих российских оккупационных войск.
Основными объектами пропагандистских мероприятий являются работники предприятий с большой задолженностью по заработной плате и жители шахтерских поселений (промышленных районов).
В то же время продолжается набор на военную службу лиц, совершивших преступления и уклоняющихся от уголовного преследования или в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности.
- Ранее разведка сообщала о том, что кадровых военных врага отправили на Донбасс для испытания новых образцов вооружений и подготовки в боевых условиях.
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