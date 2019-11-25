Россия отправила на оккупированный Донбасс спецназовцев, - разведка
25 ноября, 2019, 15:24
Об этом сообщило Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины в ежедневном обращении.
Кадровых военных врага отправили на Донбасс для испытания новых образцов вооружений и подготовки в боевых условиях
Об этом сообщило Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины в ежедневном обращении.
ГУР отмечает, что на прошлой неделе оккупанты отправили в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ спецназовцев со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца.
"Эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп" - рапортуют разведчики.
- Напомним, недавно разведка сообщала о проведении военных артиллерийских учений противника и перемещения военной техники врагом вблизи линии разграничения в Петровском.
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