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Espreso.tvВойна с РФРоссия отправила на оккупированный Донбасс спецназовцев, - разведка

Россия отправила на оккупированный Донбасс спецназовцев, - разведка

Кадровых военных врага отправили на Донбасс для испытания новых образцов вооружений и подготовки в боевых условиях

Об этом сообщило Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины в ежедневном обращении.

ГУР отмечает, что на прошлой неделе оккупанты отправили в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ спецназовцев со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца.

"Эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп" - рапортуют разведчики.

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