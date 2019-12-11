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Espreso.tvОбществоНа Aliexpress появилась доставка из Украины

На Aliexpress появилась доставка из Украины

На китайской торговой площадке Aliexpress появилась возможность выбирать страну доставки, в том числе указана и Украина

Об этом сообщает AIN.ua.

Украина как вариант доставки появилась и в карточках некоторых товаров, но эта кнопка - пока недоступна.
"Могу предположить, что это пока не склад в Украине, а местный торговец и/или дилер китайского торговца, который поставляет этот товар", - считает Сергей Арабаджи, основатель Hotline.

По его мнению, экспансия китайского e-commerce на украинский рынок будет продолжаться, и это плохо скажется на местных предпринимателях. По его данным, китайские онлайн-компании получают около 100 млн долларов с украинского рынка ежегодно.

В компании "Укрпочта", которая сотрудничает с "Почтой Китая" по доставке товаров из китайских интернет-магазинов в Украине, наоборот, считают, что такая экспансия положительно повлияет на рынок.

Также в компании добавили, что "Укрпочта" заинтересована в том, чтобы у Aliexpress было представительство в Украине. Здесь есть большой спрос на товары из Китая и это позволило бы украинцам быстрее получать заказы.

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