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Espreso.tvОбществоУкраина является второй в мире по росту количества заказов на AliExpress - Укрпочта

Украина является второй в мире по росту количества заказов на AliExpress - Укрпочта

За январь-октябрь 2019 года украинцы стали на 70% чаще заказывать товары с AliExpress

Об этом сообщает пресс служба "Укрпочты".

С января 2019 года государственная "Укрпочта" доставила из Китая более 20 млн отправлений, большая часть из которых - заказ из интернет-магазинов.

Больше всего товаров из AliExpress заказывают жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. На жителей этих трех областей приходится 56% всех заказанных украинцами посылок из Китая.

Стремительный рост количества заказов в "Укрпочте" связывают с появлением услуги бесплатной доставки.

Чаще всего украинцы заказывают с AliExpress различную электронику, телефоны и автотовары.

 

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