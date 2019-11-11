Украина является второй в мире по росту количества заказов на AliExpress - Укрпочта
11 ноября, 2019, 15:55
За январь-октябрь 2019 года украинцы стали на 70% чаще заказывать товары с AliExpress
Об этом сообщает пресс служба "Укрпочты".
С января 2019 года государственная "Укрпочта" доставила из Китая более 20 млн отправлений, большая часть из которых - заказ из интернет-магазинов.
Больше всего товаров из AliExpress заказывают жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. На жителей этих трех областей приходится 56% всех заказанных украинцами посылок из Китая.
Стремительный рост количества заказов в "Укрпочте" связывают с появлением услуги бесплатной доставки.
Чаще всего украинцы заказывают с AliExpress различную электронику, телефоны и автотовары.
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