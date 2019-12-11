 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМилованов: Половину государственных сельскохозяйственных земель вывели из собственности Украины

Милованов: Половину государственных сельскохозяйственных земель вывели из собственности Украины


фото: latifundist
По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, около половины земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государству и государственным предприятиям, вывели из государственной собственности

Об этом сообщил министр экономического развития Тимофей Милованов в интервью DW.

"1,5 млн га было на конец 1990-х, по документам, только в государственных предприятиях. Сейчас мы ожидаем, что по результатам инвентаризации будет 600-700 тыс. га. То есть, половину земли вывели различными схемами ", - сообщил Милованов.

По оценкам министра, потери государства от вывода земельных участков из государственной собственности могут достигать $1,5 млрд и более.

"То есть кто-то заработал, близкий к власти", - добавил министр.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать