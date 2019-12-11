Милованов: Половину государственных сельскохозяйственных земель вывели из собственности Украины
11 декабря, 2019, 16:25
По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, около половины земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государству и государственным предприятиям, вывели из государственной собственности
Об этом сообщил министр экономического развития Тимофей Милованов в интервью DW.
"1,5 млн га было на конец 1990-х, по документам, только в государственных предприятиях. Сейчас мы ожидаем, что по результатам инвентаризации будет 600-700 тыс. га. То есть, половину земли вывели различными схемами ", - сообщил Милованов.
По оценкам министра, потери государства от вывода земельных участков из государственной собственности могут достигать $1,5 млрд и более.
"То есть кто-то заработал, близкий к власти", - добавил министр.
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Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
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