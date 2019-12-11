Член Европейского парламента осуждает политические преследования против Петра Порошенко
Член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового уголовного производства против пятого президент Украины, об этом он написал в Твиттер.
Влиятельный политик призвал украинские власти прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.
"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР из-за возможной государственной измены, в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всяким образом избегать политически мотивированных шагов!" - заявил представитель Европарламента.
Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.
"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Это Украина в худшем виде. Стыдно!" - подчеркнул Карл Бильдт накануне.
Напомним, 10 декабря ГБР подвердило производство против Петра Порошенко.
I express my deep concern because of Ukraine's State Bureau of Investigation has opened a criminal case against #PetroPoroshenko , on possible treason, in respect of the Complex of Measures for Implementation of #Minsk Agreements. By all means to avoid politically motivated steps- Petras Austrevicius (@petras_petras) December 11, 2019
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно