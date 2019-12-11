Член Европейского парламента осуждает политические преследования против Петра Порошенко

11 декабря, 2019, 15:52

Новое уголовное производство ГБР против Петра Порошенко из-за подписания Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов

Член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового уголовного производства против пятого президент Украины, об этом он написал в Твиттер.

Влиятельный политик призвал украинские власти прекратить политически мотивированные шаги для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР из-за возможной государственной измены, в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всяким образом избегать политически мотивированных шагов!" - заявил представитель Европарламента.

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Это Украина в худшем виде. Стыдно!" - подчеркнул Карл Бильдт накануне.

Напомним, 10 декабря ГБР подвердило производство против Петра Порошенко.