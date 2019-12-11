17-летняя украинская теннисистка сенсационно победила россиянку из топ-100 рейтинга WTA
11 декабря, 2019, 14:13
328-я ракетка мира украинка Дарья Сингур неожиданно победила на турнире ITF в ОАЭ россиянку Анастасию Потапову, которая занимает в мировом рейтинге 95 место
Об этом сообщает "Большой теннис Украины" .
На турнире ITF (Международной теннисной федерации) в Дубае (ОАЭ) Дарья Сингур одержала дебютную победу в матче против соперницы из первой сотни мирового рейтинга. Украинка переиграла Потапову со счетом 6:2, 6:3.
17-летняя Сингур занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации лишь триста двадцать восьмое место, в то время, как Потапова идет на 95-й позиции.
Соперницей Сингур в четвертьфинале станет представительница Польши Магдалена Френх, которая пробилась в основную сетку турнира в Дубае через квалификацию.
- Напомним, 1 сентября Дарья Сингур выиграла турнир ITF в израильском городе Кирьят-Шимон.
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