17-летняя украинская теннисистка сенсационно победила россиянку из топ-100 рейтинга WTA

11 декабря, 2019, 14:13

328-я ракетка мира украинка Дарья Сингур неожиданно победила на турнире ITF в ОАЭ россиянку Анастасию Потапову, которая занимает в мировом рейтинге 95 место

Об этом сообщает "Большой теннис Украины" .

На турнире ITF (Международной теннисной федерации) в Дубае (ОАЭ) Дарья Сингур одержала дебютную победу в матче против соперницы из первой сотни мирового рейтинга. Украинка переиграла Потапову со счетом 6:2, 6:3.

17-летняя Сингур занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации лишь триста двадцать восьмое место, в то время, как Потапова идет на 95-й позиции.

Соперницей Сингур в четвертьфинале станет представительница Польши Магдалена Френх, которая пробилась в основную сетку турнира в Дубае через квалификацию.