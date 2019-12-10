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Espreso.tvМирВоенная помощь США Украине будет включать крылатые и противокорабельные ракеты, - СМИ

Военная помощь США Украине будет включать крылатые и противокорабельные ракеты, - СМИ


фото: aiirsource
Утверждена Конгрессом США военная помощь для Украины будет включать летальное оборонительное вооружение, а также крылатые ракеты для обороны побережья и противокорабельные ракеты

Об этом сообщает New York Times.

Оказание Вашингтоном военной помощи Киеву находится в центре расследования дела о возможном превышении полномочий президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Конгресс США согласовал оборонный бюджет, который предусматривает выделение $300 млн Украине.

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