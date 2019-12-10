Конгресс США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает выделение $300 млн Украине
10 декабря, 2019, 10:15
В оборонном бюджете США на следующий год предусмотрено выделение 300 млн долларов военной помощи Украине
Об этом сообщает The New York Times.
Ожидается, что закон окончательно примут до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.
"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) также подтверждает выделение 300 млн долларов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны", - говорится в сообщении.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовятся предоставить следующий транш военной помощи Украине "около 250 млн долларов".
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно