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Espreso.tvОбществоНефедов объявил о запуске новой таможенной службы

Нефедов объявил о запуске новой таможенной службы


фото: radiosvoboda.org
Максим Нефедов объявил, что 8 декабря в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба

Об этом глава Гостаможслужбы сообщил в facebook.

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков. Но нам удалось не допустить попадания более 500 наиболее "сомнительных" руководителей в ряды новой Гостаможслужбы, сократить количество таможен с 26 до 16 и обеспечить почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому", - написал Нефедов.

По его словам, уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ГФС. А в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе.

  • Напомним, 4 декабря Кабинет министров Украины одобрил запуск работы новой Государственной таможенной службы.
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