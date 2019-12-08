Нефедов объявил о запуске новой таможенной службы
8 декабря, 2019, 22:15
Максим Нефедов объявил, что 8 декабря в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба
Об этом глава Гостаможслужбы сообщил в facebook.
"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков. Но нам удалось не допустить попадания более 500 наиболее "сомнительных" руководителей в ряды новой Гостаможслужбы, сократить количество таможен с 26 до 16 и обеспечить почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому", - написал Нефедов.
По его словам, уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ГФС. А в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе.
- Напомним, 4 декабря Кабинет министров Украины одобрил запуск работы новой Государственной таможенной службы.
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