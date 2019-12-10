В российских тюрьмах содержится около 2 тыс. украинцев, - Денисова

10 декабря, 2019, 19:56

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Российской Федерации содержат в тюрьмах около двух тысяч украинцев

Об этом она сообщила в Facebook.

"Только в 2018 году было арестовано 176 наших сограждан, а осуждено 692 лица за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 года в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодняшний день эта цифра составляет около 2000 граждан Украины" , - написала Денисова.

Пока отсутствует информация о точном количестве граждан Украины, которые содержатся в местах несвободы в РФ из-за невыполнения российской стороной Консульской конвенции между Украиной и РФ, в том числе по безотлагательному информированию о задержании и аресте на территории РФ граждан Украины.

Она добавила, что с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, которая путем обмана вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории Российской Федерации.