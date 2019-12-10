Лутковская назвала количество заложников, которых можно вернуть по обмену

10 декабря, 2019, 18:35

Украина в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 заложников из ОРДЛО

.Об этом сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская, сообщает УНИАН.

"77 человек - это то количество лиц, мы можем вернуть на сегодня. Это подтверждены лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека)", - заявила она.

Она отметила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается.

"Первый шаг (обмена) - это все подтверждены на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров ", - сказала она.

По словам Лутковской, пока рано говорить о том, как могут состояться переговоры 18 декабря, но "очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли".

"У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, есть, по сути, без вести пропавшие - по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят. Не хочу сейчас ни предоставлять лишнюю надежду родственникам, ни обескураживать общество, поскольку цифры сейчас - это не самое главное ", - отметила она.