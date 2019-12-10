В "Слуге народа" отреагировали на "обжалование" Бужанским закона о языке

10 декабря, 2019, 17:13

Руководитель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что законопроекта, о котором писал народный депутат Максим Бужанский, еще никто не видел

Об этом сообщил Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Текста законопроекта мы, как депутаты, не видели и его еще даже нет на сайте Верховной Рады. Народные депутаты вправе регистрировать любые законопроекты. В парламенте на это нет цензуры. Но не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от "Слуги народа", является позицией фракции и должно рассматриваться соответствующим комитетом, в данном случае, - по вопросам гуманитарной и информационной политики, который я возглавляю", - говорится в сообщении.

По его словам выводы Венецианской комиссии относительно закона о языке будут рассматриваться вместе с министром культуры, молодежи и спорта, с Уполномоченным по защите государственного языка и этот вопрос будет находиться исключительно в юридической плоскости.

Ткаченко добавил, что позиция президента Украины и партии "Слуга народа" заключается в том, что речь больше никогда не будет вопросом, который разделяет Украину.