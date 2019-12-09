Бельгийцы спрашивали далеко ли война, - Яремчук о реакции игроков "Гента" на жребий Лиги Европы
9 декабря, 2019, 16:40
Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал, что после жеребьевки Лиги Европы, партнеры по команде спрашивали его далеко ли от Львова война
Об этом сообщает obozrevatel.
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, как бельгийцы реагируют на российско-украинскую войну на Донбассе.
"Когда мы узнали, что нам выпадет "Александрия", бельгийцы расспрашивали, что это за команда, что к чему, далеко ли в Украине война от Львова. Интересуются, регулярно спрашивают о том, что происходит сейчас или произошло раньше, почему так сложилось. Ну и вообще - что произошло и почему Украина воюет? Это хорошо, когда люди интересуются и хотят разбираться", - рассказал нападающий.
12 декабря "Александрия" и "Гент", в Бельгии, встретятся в 6-м туре группового раунда Лиги Европы.
- 7 декабря в матче 18-го тура чемпионата Бельгии голы украинцев Романа Яремчука и Романа Безуса принесли "Генту" победу над "Зюльте-Варегемом".
- 7 декабря "Александрия" на своем поле победила "Ворсклу" .
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