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Espreso.tvОбществоВ оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"


фото: bloomberg
Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов в обход Украины - "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Об этом говорится в опубликованном документе оборонного бюджета.

Сообщается, что в понедельник, 9 декабря, обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов в оборонный бюджет.

"США привержены защите европейской энергетической безопасности и вводят санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не определился с санкциями в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" . По его словам, этот вопрос Германия должна решать самостоятельно.

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