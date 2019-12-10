В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

10 декабря, 2019, 11:39

Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов в обход Украины - "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Об этом говорится в опубликованном документе оборонного бюджета.

Сообщается, что в понедельник, 9 декабря, обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов в оборонный бюджет.

"США привержены защите европейской энергетической безопасности и вводят санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не определился с санкциями в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" . По его словам, этот вопрос Германия должна решать самостоятельно.