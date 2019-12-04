США еще не решили, введут ли санкции против "Северного потока-2", - Трамп
Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы еще не определились с этим. Я считаю это (газопровод - ред.) проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия. Возможно, для Германии это не будет проблемой. Собственно говоря, я надеюсь, не будет", - сказал он.
Вместе с этим Трамп добавил, что обсудит ситуацию вокруг "Северного потока - 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По сообщениям СМИ, Конгресс США включит санкции против компаний, которые участвуют в построении "Северного потока-2", в оборонный бюджет на следующий год. Его утвердят до 25 декабря.
Санкции коснутся в основном международные специализированные компании, которые затем будут не допущены к любому бизнесу США.
Согласно плану, санкции должны дать ЕС три года для создания собственного механизма по противодействию зависимости от "Газпрома" и России.
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