Украинский журналист и политик Княжицкий стал лауреатом премии Гедройца

10 декабря, 2019, 19:16

Украинский журналист и политик, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий стал лауреатом премии имени Ежи Гедройца. Торжественная церемония состоялась 10 декабря в Варшаве

Народный депутат, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Польшей Николай Княжицкий получил награду имени Ежи Гедройца, которую назначает редакция польской газеты "Rzeczpospolitа". Еще одним лауреатом премии стал президент города Краков Яцек Майхровский.

Церемония награждения и праздничный прием состоялись в Варшаве, во вторник, 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Николая Княжицкого.

В своей речи на торжественной церемонии Николай Княжицкий сказал, что оказаться в достойном кругу лауреатов награды им. Ежи Гедройца - это большая честь для него.

"Мы часто слышим, что Украина - это часть Европы, в чем есть несомненная заслуга совместного проживания разных народов в многонациональной Речи Посполитой - это и поляки, и литовцы, и белорусы, и евреи, и немцы, и караимы, и армяне. Я родился и вырос во Львове - месте, особом для каждого из этих народов. И Львов, чтобы развиваться после годов советской деиндивидуализации и созданию местного типа "советского народа" заново открывает свое прошлое ", - сказал Княжицкий.

Он напомнил, что важным элементом построения нового пространства символической Украины было предоставление имени Ежи Гедройца Тверской улице в Киеве. Это произошло 29 ноября 2018 года.

"Моей любовью, страстью и новой "малой родиной" стала Гуцульщина, начальником которой я выбрал Станислава Винценза с его гениальным произведением "На высокой горной долине" - гуцульским эпосом. Сейчас мы работаем над художественным фильмом о Винцензе, а в сотрудничестве с польскими друзьями приступили к созданию Центра Станислава Винценза в Криворивне ", - отметил лауреат.

По его словам, в рамках ежегодного фестиваля "Via Carpatia" организована международная конференция под названием "Круг Винценза". Основана и награда им.Станислава Винценза за особый вклад в развитие региона.

"Символическое возвращение Станислава Винценза на Гуцульщине является уплатой нашего долга благодарности мыслителю и писателю, который, как никто другой, отдал ей свое сердце. В то же время, я оцениваю это, как один из элементов укоренения Гуцульщины, и шире - Украина - в Европе ", - добавил политик.

В своем выступлении Княжицкий коснулся и политических актуалей.

"Вчера в Париже, во время встреч лидеров Украины, Франции Германии и России, президент Владимир Зеленский не перешел красные линии и не пошел на катастрофические уступки Кремлю. В этом есть огромная заслуга тысяч украинцев, которые в течение нескольких месяцев выходили на киевский Майдан Независимости и площади других городов в рамках акции "Нет капитуляции!", - сказал он.

Но опасность не миновала, ведь в Москве считают, что рано или поздно украинская власть купится на дешевый российский газ и ей можно быть втиснуть Донбасс на российских условиях, чтобы заблокировать стремление к членству в ЕС и НАТО.

"Мнение Ежи Гедройца именно поэтому так актуально сегодня. Победа над мартирологического способом мышления и попытками историко-политического ресентимента обоих наших народов - это надежная гарантия нашей свободы ", - резюмировал Княжицкий.