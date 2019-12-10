Следующий саммит "нормандской четверки" может пройти в Берлине, - Песков
10 декабря, 2019, 10:42
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти через четыре месяца в Берлине
Об этом сообщает РИА Новости.
"Как по мне, в Берлине", - заявил Песков.
9 декабря 2019 г. в Париже состоялась встреча лидеров стран Нормандской четверки. По итогам встречи Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина было принято совместное коммюнике.
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