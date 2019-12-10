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Espreso.tvОбществоСледующий саммит "нормандской четверки" может пройти в Берлине, - Песков

Следующий саммит "нормандской четверки" может пройти в Берлине, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" может пройти через четыре месяца в Берлине

Об этом сообщает РИА Новости.

"Как по мне, в Берлине", - заявил Песков.

9 декабря 2019 г. в Париже состоялась встреча лидеров стран Нормандской четверки. По итогам встречи Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина было принято совместное коммюнике.

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