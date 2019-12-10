Сайт "Миротворец" объявил о прекращении работы
Об этом сообщается на главной странице сайта "Миротворец".
"Сегодня 10.12.2019 года в 18:00 на радость чудовищам от медиаб***ства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении.
Также на сайте сообщают, что с 18:00 доступ к сведениям об объектах исследований в разделе "Чистилище" будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.
Центр "Миротворец" - организация и сайт, который собирает и публикует информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке "Миротворца", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". По состоянию на октябрь 2019 г. в базе "Миротворца" содержатся данные об около 192 тыс. человек.
- Напомним, в УПЦ (МП) рукоположили священника, который находился в базе "Миротворца" при содействии оккупации Крыма Россией.
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